Mercato - Juventus : Une décision fracassante pour l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 24 octobre 2020 à 16h00 par A.D.

Arrivé à l'été 2018 à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait être poussé vers la sortie l'été prochain à cause de la crise liée au coronavirus.

A la fin de la saison 2017-2018, Cristiano Ronaldo a décidé de mettre fin à son règne de neuf saisons au Real Madrid pour se lancer un tout nouveau défi à la Juventus. Une aventure italienne qui pourrait toutefois déjà se terminer. Lors des dernières fenêtres de transferts, la star portugaise a été annoncée sur le départ à plusieurs reprises, mais il défend toujours les couleurs des Bianconeri aujourd'hui. Selon la presse italienne, Cristiano Ronaldo pourrait finalement faire ses adieux à la La Vieille Dame à la fin de la saison, soit à un an de l'expiration de son contrat.

Ronaldo sacrifié pour équilibrer les comptes de la Juve ?