Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Ronald Koeman réagit aux attaques de Gerard Piqué !

Publié le 23 octobre 2020 à 21h30 par H.G.

Alors que Gerard Piqué a réglé ses comptes avec Josep Maria Bartomeu dans la presse ce vendredi, Ronald Koeman a de son côté préféré ne pas prendre partie dans ce conflit entre son défenseur central et le président du FC Barcelone.

« Ma relation avec le président ? Je ne veux avoir de problème avec personne, mais des fois… (…) Le sujet des réseaux sociaux. En tant que joueur du Barça, je vois que mon club a dépensé de l’argent, de l’argent qu’ils nous demandent maintenant, pour nous critiquer, pas seulement des personnes extérieurs avec une relation historique avec le club, mais aussi des joueurs en action, et c’est scandaleux », a lâché Gerard Piqué en référence au BarçaGate dans un entretien accordé à La Vanguardia paru ce vendredi. Ce faisant, l’emblématique défenseur central du FC Barcelone a tenu à régler ses comptes avec Josep Maria Bartomeu, le président du Barça très contesté depuis plusieurs mois et faisant l’objet d’une procédure de destitution à huit mois de la fin de son mandat. Une nouveau clash pourrait donc intervenir prochainement au sein du FC Barcelone, mais Ronald Koeman ne semble pas vouloir y prendre part.

« Gerard Piqué a son avis »