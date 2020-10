Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Piqué soutient le vote contre Bartomeu !

Publié le 23 octobre 2020 à 20h00 par H.K.

Alors qu’il a accepté de prolonger en réduisant son salaire de 50% pour la saison à venir, Gérard Piqué ne semble toujours pas réconcilié avec le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu pour autant, et semble même soutenir le vote de censure à son encontre…

La relation entre le vestiaire du FC Barcelone et Josep Maria Bartomeu semble plus que jamais s’envenimer. Afin de rendre service au FC Barcelone, le « club qui lui a tout donné » , Gérard Piqué a accepté de prolonger son contrat, en réduisant son salaire d’environ 50% pour la saison à venir. Une décision qui ne signifie pas pour autant qu’il s’est réconcilié avec la direction barcelonaise, et le président des Blaugrana est toujours sous le joug d’une motion de censure, qui devrait être votée dans les prochains jours. Un vote que Gérard Piqué semble soutenir…

« Ma conclusion est que le club est plus vivant que jamais »