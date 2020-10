Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce du clan Sergio Ramos !

Publié le 26 octobre 2020 à 10h00 par A.M.

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat avec le Real Madrid, son entourage se montre toutefois assez confiant.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Sergio Ramos devrait concentrer tous les efforts du Real Madrid. Et pour cause, le contrat de l'international espagnol prend fin en juin prochain, ce qui lui offre la possibilité de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue d'une arrivée libre la saison prochaine. Un gros danger pour le Real Madrid compte tenu du fait que le capitaine merengue a prouvé qu'il était encore indispensable à son équipe comme en témoigne l'impact de son retour à la compétition lors du Clasico remporté face au FC Barcelone samedi (3-1).

«Confiance totale en Florentino»