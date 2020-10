Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme menace plane sur l'avenir Sergio Ramos !

Publié le 26 octobre 2020 à 8h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son bail au Real Madrid ce qui laisse planer la menace d'un départ libre dans les prochains mois. Et aucun accord n'aurait été trouvé pour le moment.

Cet été le Real Madrid a mené un mercato minimaliste se contentant du seul retour de prêt de Martin Odegaard en guise de renfort. Le club merengue s'est concentré sur ses ventes, se délestant de plusieurs gros salaires à l'image de Gareth Bale et James Rodriguez ou encore de joueurs qui n'entraient plus dans les plans comme Achraf Hakimi et Sergio Reguilon. L'objectif madrilène était clair, réaliser des économies suite à la crise sanitaire, mais également dans le but de réaliser un recrutement très ambitieux en 2021. Les noms de Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Eduardo Camavinga reviennent avec insistance. Mais le Real Madrid doit également gérer un autre dossier brûlant pour lequel les économies réalisées cet été pourraient être utiles : la prolongation de Sergio Ramos.

Désaccord entre le Real et Ramos pour une prolongation ?