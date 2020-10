Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Camavinga chamboulé par une vieille connaissance de Zidane !

Publié le 26 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Voyant en lui la recrue phare du prochain mercato estival merengue dans l'entrejeu, Zinedine Zidane serait prêt à dégainer pour Eduardo Camavinga. Néanmoins, l’entraîneur du Real Madrid devrait faire face à la rude concurrence imposée par la Juventus, un club qu’il connaît bien.

Ayant seulement renfloué ses caisses cet été via des départs, le Real Madrid s’est permis de bien préparer la prochaine session estivale des transferts et de laisser passer une partie de la crise financière due au Covid-19. En 2021, le champion d’Espagne compterait frapper fort en recrutant Kylian Mbappé, mais pas seulement. En effet, outre le champion du monde tricolore, Zinedine Zidane en pincerait pour un autre international et promesse du football français, à savoir Eduardo Camavinga. Mais Zidane devra se frotter à une vieille connaissance.

La Juventus a déjà placé ses pions pour Camavinga