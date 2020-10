Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révélation de Pjanic sur son rendez-vous manqué avec le Barça

Publié le 24 octobre 2020 à 21h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic a quitté la Juventus pour s'engager en faveur du FC Barcelone. Alors qu'il va retrouver son ancien club ce mercredi en Ligue des Champions, le milieu de terrain bosnien est revenu sur son passage chez les Bianconeri et a reconnu qu'il aurait pu rejoindre le Barça avant cet été.

Alors qu'il a fêté ses 30 ans, Miralem Pjanic a donné une nouvelle trajectoire à sa carrière. Après quatre saisons à la Juventus, Miralem Pjanic a décidé de rejoindre le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Un choix qu'il aurait pu faire bien plus tôt. Alors qu'il va retrouver la Juve et la ville de Turin ce mercredi en Ligue des Champions, Miralem Pjanic a révélé qu'il aurait pu signer au Barça avant la dernière fenêtre de transferts, mais qu'il avait préféré décliner la proposition du club catalan.

«J'ai eu l'opportunité d'aller à Barcelone plus tôt, mais...»