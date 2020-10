Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, transfert... L'énorme révélation de Frenkie de Jong !

Publié le 26 octobre 2020 à 13h00 par A.D.

A l'été 2019, Frenkie de Jong a quitté l'Ajax pour poser ses valises au FC Barcelone. Comme il l'a lui-même révélé, le milieu de terrain néerlandais a été conseillé par Ronald Koeman avant son transfert au Barça.

Lors de la saison 2018-2019, l'Europe s'arrachait Frenkie de Jong. Finalement, le milieu de terrain néerlandais a décidé de rejoindre le FC Barcelone. Un choix qui lui a été facilité par un certain Ronald Koeman. Comme l'a reconnu Frenkie de Jong, son ancien sélectionneur, qui vient de le rejoindre en Catalogne, l'a conformé dans son choix de signer au Barça.

«Fais attention à ça et pour le reste tout est vraiment bien»