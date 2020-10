Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay lâche une énorme précision sur son été agité !

Publié le 26 octobre 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Passé proche d’un départ vers le FC Barcelone, Memphis Depay est finalement resté à l’OL, et l’attaquant néerlandais assure n’avoir jamais été perturbé par les nombreuses spéculations à son sujet au cours du mercato estival.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, Memphis Depay pourrait donc quitter le club rhodanien sans rapporter de liquidités à ses dirigeants. Un dossier à risque, et c’est la raison pour laquelle une vente de Depay avait été envisagée au cours du mercato estival, surtout que Ronald Koeman souhaitait absolument le recruter au FC Barcelone. Ce dossier, faute de moyens financiers suffisants, n’a pu être concrétisé par le Barça. Et de son côté, Depay assure n’avoir jamais été perturbé par ces incertitudes…

« Toujours été concentré sur Lyon pendant le mercato »