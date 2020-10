Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Longoria se voit conseiller... Aubameyang !

Publié le 26 octobre 2020 à 11h45 par A.M.

Toujours en quête d'un grand attaquant, l'OM aurait tout intérêt à miser sur Pierre-Emerick Aubameyang selon Arsène Wenger qui a eu le Gabonais sous ses ordres à Arsenal.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt à la tête de l'Olympique de Marseille en octobre 2016, le club phocéen est quête d'un avant-centre de haut niveau qu'il peine à trouver. Ainsi, Kostas Mitroglou et Valère Germain, arrivés en 2017, n'ont jamais réussi à convaincre, tandis que Dario Benedetto, recruté pour 15M€ il y a un an, traverse déjà une crise de confiance. La parenthèse Mario Balotelli a été trop courte, bien que l'Italien ait brillé pendant six mois, ce qui pousse l'OM a toujours être en quête d'un numéro 9, après avoir essuyé plusieurs échecs cet été.

Wenger verrait bien Aubameyang à l'OM