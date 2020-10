Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de tonnerre en préparation dans le dossier Memphis Depay ?

Publié le 26 octobre 2020 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé proche d’un transfert au FC Barcelone cet été, Memphis Depay figurerait toujours sur les tablettes du club catalan dans l’optique d’un départ en janvier prochain. Mais ses récentes déclarations, ainsi que celles de la direction de l’OL, laissent entrevoir la possibilité d’une prolongation de contrat potentielle.

Libre en juillet prochain, date à laquelle son contrat actuel avec l’OL prendra fin, Memphis Depay est donc à la croisée des chemins. L’attaquant néerlandais devra faire un choix décisif dans les prochains mois : prolonger son contrat à la dernière minute avec le club rhodanien, partir en janvier pour rapporter un peu de liquidités à Jean-Michel Aulas, ou bien opter pour un départ libre vers la destination de son choix l’été prochain. Et alors qu’il a longtemps été question d’un départ au FC Barcelone cet été pour Depay, le changement de discours affiché par le joueur de l’OL et son président ont de quoi interpeller.

« J’ai toujours été concentré sur Lyon »

Interrogé dimanche soir au micro de Téléfoot La Chaine, Memphis Depay a indiqué qu’il n’avait jamais décroché de l’OL malgré ses contacts brûlants avec Barcelone durant le mercato estival : « J’ai toujours été concentré sur Lyon même lors du mercato estival. Je suis resté et je suis heureux. Quand je joue, je veux toujours donner le meilleur de moi-même, apporter le plus à mon équipe ». Mieux encore, ce lundi matin via son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a même clairement indiqué qu’il n’avait jamais été question pour lui de laisser filer Depay au Barça : « C’est la presse et vous qui avez écrit à tort que Memphis et Houssem partaient. Je vous avais dit dès le début le contraire ! Vous m’avez bâillonné ». Et si les deux protagonistes revoyaient leur communication dans l’optique d’une prolongation de contrat de l’international néerlandais avec l’OL ? Rien ne le prouve, mais ce dossier pourrait connaître un rebondissement de taille si tel était le cas. D’autant que Ronald Koeman n’a pas encore tiré un trait sur l’option Depay à Barcelone.

« Je vais essayer en janvier »