Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/Barcelone : Aouar, Depay… Aulas fait une nouvelle annonce fracassante !

Publié le 26 octobre 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Respectivement annoncés dans le viseur du PSG et du FC Barcelone durant le mercato estival, Houssem Aouar et Memphis Depay n’avaient pourtant aucune chance de quitter l’OL à en croire Jean-Michel Aulas.

« J’ai toujours été concentré sur Lyon même lors du mercato estival. Je suis resté et je suis heureux. Quand je joue, je veux toujours donner le meilleur de moi-même, apporter le plus à mon équipe », indiquait Memphis Depay dimanche soir au terme de la rencontre entre l’OL et l’AS Monaco (4-1) au micro de Téléfoot La Chaine, indiquant donc qu’il n’était pas forcément déterminé à rejoindre le FC Barcelone cet été malgré le vif intérêt du club catalan. Mais ce dossier n’a pas été le seul avorté pour l’OL puisqu’Houssem Aouar, ciblé par le PSG et la Juventus, est également resté au club. Et Jean-Michel Aulas apporte une précision de taille sur ces deux dossiers.

« Je vous avais dit qu’ils ne partiraient pas »

En réponse à un article du quotidien L’Equipe sur les performances XXL de Depay et Aouar dimanche soir, le président de l’OL est revenu sur le mercato estival via un post sur son compte Twitter : « C’est la presse et vous qui avez écrit à tort que Memphis et Houssem partaient. Je vous avais dit dès le début le contraire ! Vous m’avez bâillonné », explique Aulas, assurant donc qu’il n’avait jamais été vraiment question de laisser filer Memphis Depay et Houssem Aouar au FC Barcelone et au PSG cet été.