Mercato - PSG : Un nouveau plan bien ficelé pour Houssem Aouar ?

Publié le 26 octobre 2020 à 0h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec Arsenal et la Juventus pour Houssem Aouar. Pour convaincre à la fois l'OL et le joueur, La Vieille Dame compterait se servir de sa relation étroite avec Jean-Michel Aulas et garantir la place d'Aaron Ramsey à Houssem Aouar.

Lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar serait passé tout près d'un départ de l'OL. En effet, le milieu offensif de 22 ans aurait pu rejoindre le PSG, la Juventus et Arsenal, qui auraient souhaité le recruter. Alors qu'il est finalement resté chez les Gones , Houssem Aouar figurerait toujours sur les tablettes de Leonardo, Andrea Pirlo et Mikel Arteta. Et pour obtenir gain de cause, le coach des Bianconeri aurait monté une stratégie.

Houssem Aouar, le digne héritier d'Aaron Ramsey ?