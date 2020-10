Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo a pris une décision colossale !

Publié le 25 octobre 2020 à 21h15 par Th.B.

Alors que les deux stars offensives du PSG verront leurs contrats expirer en juin 2022, Leonardo aurait pris la décision de faire de la prolongation de Kylian Mbappé sa grande priorité et mettrait celle de Neymar de côté…

Le PSG se trouve à un moment important de son projet. En effet, l’été prochain, Angel Di Maria, Julian Draxler ainsi que Juan Bernat seront libres de tout contrat si le club de la capitale ne remédiait pas à cette situation. Cependant, alors que leurs bails respectifs n’expireront pas avant juin 2022, ce sont bien les dossiers Neymar et Kylian Mbappé qui sont sur toutes les lèvres et au coeur de toutes les discussions en coulisses comme dans la presse. Et alors que Neymar attendrait un signe de la part de Leonardo, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité vendredi, le directeur sportif du PSG se focaliserait sur le dossier Mbappé.

Leonardo ferait de la prolongation de Mbappé l’enjeu majeur de la saison