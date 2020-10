Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion au sommet pour cette piste de Longoria ?

Publié le 25 octobre 2020 à 21h00 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Nikola Maksimovic figurerait sur les tablettes de l'OM, du Milan AC, de l'Inter et de Valence. Alors que son poulain serait mécontent de sa situation, Fali Ramadani devrait rencontrer la direction de Naples très prochainement pour mettre les choses au clair.

Engagé avec le Napoli jusqu'au mois de juin, Nikola Maksimovic pourrait faire ses valises dans les mois à venir. Alors qu'il serait mécontent de sa situation chez les Azzurri , le défenseur serbe aurait la cote selon Calciomercato.it . En effet, l'OM, le Milan AC, l'Inter et Valence pourraient se livrer une véritable bataille royale en 2021 pour le recrutement de Nikola Maksimovic. D'ailleurs, l'agent du joueur devrait bientôt rencontrer la direction du Napoli pour clarifier son avenir.

Nikola Maksimovic loin d'une prolongation ?