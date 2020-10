Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un nouveau coup à 0€ !

Publié le 25 octobre 2020 à 12h15 par A.D.

En fin de contrat au mois de juin, Nikola Maksimovic pourrait quitter Naples librement en fin de saison. Conscient de la situation du défenseur serbe, Pablo Longoria, Head of Football de l'OM, serait prêt à l'accueillir.

Tout juste arrivé à l'OM, Pablo Longoria a été freiné par la crise pour son tout premier mercato. Pour renforcer l'effectif d'André Villas-Boas, le Head of Football marseillais a donc dû privilégier les transactions à faible cout. Dans cette optique, Pablo Longoria a récupéré Michael Cuisance et Leonardo Balerdi en prêt, Yuto Nagatomo et Pape Gueye en transferts libres et a déboursé une somme proche de 8M€ pour Luis Henrique. Alors que le mercato estival a fermé ses portes, le successeur d'Andoni Zubizarreta serait déjà au travail pour son prochain coup.

Nikola Maksimovic dans le viseur de l'OM ?