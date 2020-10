Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ déjà acté pour 2021 ?

Publié le 25 octobre 2020 à 17h00 par La rédaction

Prêté sans option d'achat à l'AC Milan cette saison, Brahim Diaz réalise un début de saison au-delà des attentes des dirigeants Rossoneri, qui souhaiteraient conserver l'attaquant du Real Madrid.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Brahim Diaz est parvenu à trouver une porte de sortie dans les derniers jours du mercato estival en s'engageant à l'AC Milan pour la saison à venir sous la forme d'un prêt. Recruté en janvier 2019 en provenance de Manchester City, le jeune milieu offensif de 21 ans n'est pas encore parvenu à s'imposer dans l'effectif de Zinedine Zidane, qui a favorisé le retour de prêt de Martin Odegaard plutôt que d'accorder sa confiance à Brahim Diaz. Devant le peu d'intérêt des clubs pour Luka Jovic, les dirigeants madrilènes ont décidé de se séparer de Brahim Diaz, ne pouvant pas lui garantir un temps de jeu conséquent pour la saison à venir. Alors qu'il vit un début de saison idyllique avec l'AC Milan, les dirigeants rossoneri souhaiteraient d'ores et déjà conserver le jeune international espagnol espoir.

Milan souhaiterait conserver Brahim Diaz !