Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mission accomplie pour Zinedine Zidane !

Publié le 24 octobre 2020 à 19h30 par Hugo Kucharski

En grand danger avec une vague de mauvais résultats du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane a réussi à remporter un Clasico très important face au FC Barcelone (3-1). Et le coach Merengue est donc parvenu à sauver sa tête, du moins pour le moment…

Zinedine Zidane peut souffler sur le banc du Real Madrid. Après une défaite en Liga le week-end dernier face à Cadix et une nouvelle déroute en Ligue des Champions en milieu de semaine face au Shakthar Donetsk, Zizou s’est retrouvé dans sous le feu des critiques, et son avenir semblait être totalement remis en cause. Ce Clasico face au Barça s’annonçait décisif, tant Zidane semblait critiqué et annoncé proche de l’éviction à l’issue de la rencontre face au Shakthar. Et c’est maintenant mission accomplie pour Zinedine Zidane…

« Nous avons fait le match parfait »

Car en effet, la situation était devenue très difficile pour Zinedine Zidane. Après ces deux défaites de rang, il semblait plus que jamais sur la sellette, alors que les deux précédents entraîneurs madrilènes ont été limogés après trois défaites consécutives. Pas le droit à l’erreur donc, et le vestiaire l’avait lui aussi bien compris. D’après les informations de la presse espagnole, les joueurs du Real Madrid se sentaient entièrement responsables des difficultés rencontrées par Zidane durant cette dernière semaine, et souhaitaient redresser la barre afin de sauver la tête de leur coach sur le banc madrilène. Une mentalité qui témoigne du grand soutien du vestiaire pour son entraîneur, qui a finalement fini par payer. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Zidane n’a d’ailleurs pas caché sa joie, comme ont peut le lire sur AS : « Nous avons fait le match parfait. C'est trois points, c'est tout. Maintenant, nous devons nous reposer et profiter. Nous allons en profiter parce qu'il le faut et penser à mardi parce que ça va vite. Avec les critiques que nous avons eues ces jours-ci... Nous devons être calmes et jouer comme nous devons jouer. Cela a été très injuste, je ne sais pas si c'est avec l'équipe ou avec moi. Je suis heureux pour les joueurs, ce sont eux qui se battent et quand vous voyez cet ananas, cela signifie que cette équipe a du caractère. Aujourd'hui, nous l'avons fait en équipe. Je suis fier de mon équipe. Je suis content pour les joueurs. C'est une victoire d'équipe. Nous avons joué le match parfait ».

« Nous savons ce que Zidane représente pour nous »