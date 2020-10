Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : L'énorme coup de gueule de Koeman après le Clasico !

Publié le 24 octobre 2020 à 19h00 par H.G.

Tandis que le FC Barcelone s’est incliné face au Real Madrid au Camp Nou ce samedi (3-1), Ronald Koeman a fustigé en conférence de presse la décision de l’arbitre d’accorder un penalty aux madrilènes au moment où le score était à 1-1.

Ce premier Clásico de la saison a tourné en faveur du Real Madrid, permettant à Zinedine Zidane de sauver son poste alors qu’il était annoncé que le technicien français était sur la sellette après deux défaites de suite. Dans un Camp Nou à huis clos, les Madrilènes se sont en effet imposés 3-1 face au FC Barcelone de Ronald Koeman. Cependant, si les Mernengue ont mieux négocié la rencontre, notamment dans la lecture du match de leur entraîneur, la décision de l’arbitre Juan Martinez Munuera d’accorder un penalty au Real Madrid peu après l’heure de jeu pour un tirage de maillot de Clément Lenglet dans la surface divise. Justifiée pour les Madrilènes, celle-ci ne passe pas auprès des Barcelonais, et notamment Ronald Koeman.

« On utilise le VAR uniquement quand c'est contre le Barça »