Mercato - PSG : Barça, Real Madrid… Mbappé reçoit un précieux conseil pour son avenir !

24 octobre 2020

Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid depuis maintenant plusieurs mois, Samuel Eto’o estime que l’attaquant du PSG serait bien inspiré de revoir son choix.

Kylian Mbappé arrivera à un an du terme de son contrat au PSG en juin prochain. De ce fait, le Real Madrid aurait la ferme intention de tout tenter afin d’arracher la signature de l’attaquant de 22 ans qu’il convoite depuis 2017 et son départ de l’AS Monaco. Le club de la capitale espagnole souhaiterait faire du Champion du Monde 2018 la tête de gondole de son projet. De son côté, le PSG souhaiterait vivement prolonger Kylian Mbappé afin de repousser les assauts des Madrilènes, bien qu’aucune offre concrète ne lui ait encore été formulée comme le10sport.com vous l’a révélé ce vendredi.

« Kylian Mbappé doit aller au Barça »