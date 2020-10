Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de Verratti sur l’arrivée de Florenzi

Publié le 24 octobre 2020 à 16h30 par Th.B.

Arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de la Roma, Alessandro Florenzi a dans l’ensemble convaincu à l’occasion de ses premiers pas au PSG. Une intégration réussie de l’Italien au sein du groupe selon son compatriote Marco Verratti qui n’est pas surpris des prestations du latéral droit.

Premier coup de Leonardo sur le marché des transferts cet été, si l’on exclu le transfert définitif de Mauro Icardi, Alessandro Florenzi semble apporter satisfaction au sein du staff technique du PSG, de la direction parisienne et ainsi que chez les observateurs. L’international italien de 29 ans a débarqué à Paris sous la forme d’un prêt pour la totalité de la saison et est déjà parvenu à trouver par deux fois le chemin des filets. Le départ du latéral droit est un regret que Paulo Fonseca, le coach de la Roma, n’a récemment pas caché. « Je voulais que Florenzi reste, vu la tactique qu’on allait adopter cette saison . J’ai parlé avec lui, mais il a souhaité rejoindre le PSG et je comprends tout à fait son choix. Mais je tiens à dire que je souhaitais le garder ». Malgré l’arrivée de Florenzi, Thomas Tuchel n’était pas totalement satisfait du mercato de Leonardo puisqu’il souhaitait un autre renfort dans le secteur offensif pour combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva. Mais chez les joueurs et particulièrement Marco Verratti, on apprécie pleinement la présence d’Alessandro Florenzi.

« Nous sommes un bon groupe et Florenzi l'a aussi remarqué »

Ayant pu évoluer à ses côtés au sein de la Squadra Azzura depuis de longues années désormais et même avant, Marco Verratti s’est enflammé pour ce joli coup de Leonardo sur le marché. « Ce fut un grand coup de l'attirer à Paris. À l’entraînement, il a immédiatement montré ce qu'il valait, dès son arrivée, il a été bien accueilli par tout le monde et s'est immédiatement senti chez lui. Nous sommes un bon groupe et Florenzi l'a aussi remarqué, il m'a dit qu'avant d'être de grands footballeurs, nous sommes tous de belles personnes ». a assuré la star de l’entrejeu parisien avant de justifier sa pensée dans la suite de l’interview accordée à DAZN . En effet, les deux joueurs se connaissent depuis un bon moment, tant sur le terrain qu’en dehors.

« Nous nous connaissons depuis plus de dix ans, je sais ce qu’il peut apporter ici au PSG