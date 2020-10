Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier prévient le successeur d'Osimhen !

Publié le 25 octobre 2020 à 7h30 par H.K.

Parti du côté de Naples contre 70M€, Victor Osimhen a laissé un LOSC orphelin de son serial-buteur cette saison. Et Christophe Galtier en a rajouté une couche sur le départ de l’international nigérian, qui peine à être remplacé dans le nord de la France…

Victor Osimhen a laissé un grand vide du côté du LOSC. Parti contre 70M€ à Naples, le buteur nigérian s’épanouit totalement en Serie A, dans un dispositif parfait pour le mettre dans les meilleures conditions à la pointe de l’attaque. A Lille, on ne parvient toujours à pas à trouver la bonne formule pour trouver le serial buteur qui remplacera Osimhen cette saison, la nouvelle recrue Jonathan David ne donnant toujours pas satisfaction. Interrogé en conférence de presse sur le rendement du Canadien depuis le début de saison et la comparaison avec Osimhen, Christophe Galtier en a rajouté une couche sur le départ de son ancien attaquant…

« Qu’il comprenne qu’il n’est pas venu ici pour deux ou trois mois »