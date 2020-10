Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier monte au créneau pour cette recrue estivale !

Publié le 24 octobre 2020 à 18h15 par H.K.

Arrivé en provenance de La Gantoise pour remplacer Victor Osimhen, Jonathan David a beaucoup de pression sur ses épaules au LOSC, surtout à cause du montant déboursé dans cette transaction (27M€). Cependant, pour le moment, le Canadien ne donne toujours pas satisfaction…

Plusieurs attaquants de Ligue 1 semblent être en total manque de confiance depuis le début de la saison. Outre Dario Benedetto à l’OM, un autre joueur semble être en grande difficulté : Jonathan David. Recruté à prix d’or en provenance de La Gantoise (27M€), le Canadien avait la lourde tâche de remplacer Victor Osimhen, parti à Naples cet été. Cependant, les performances de l’attaquant du LOSC sont plus que décevantes, et Christophe Galtier a tenu à revenir sur ce flop estival…

« On calme et on maintient l’exigence »