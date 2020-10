Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révolution de Koeman prend forme…

Publié le 25 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Arrivant dans une belle galère après l’humiliation subie face au Bayern Munich en août, Ronald Koeman a su inverser la tendance en sa faveur auprès des dirigeants comme des joueurs de par sa méthode de travail. Explications.

Ancienne gloire du FC Barcelone grâce à son fameux but à Wembley en finale de Ligue des champions en 1992, Ronald Koeman a relevé un défi lourd de conséquences en acceptant de prendre les rênes de l’effectif blaugrana le 19 août dernier. En effet, après une saison blanche et une gifle infligée par le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions, Koeman a débarqué au Barça où il aurait déjà fait son trou, à tous les étages.

Koeman s’est installé