Mercato - OM : Boudjellal, Ajroudi... Ce témoignage qui jette un froid sur la vente du club !

Publié le 25 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Ancien conseiller de Robert Louis-Dreyfus à l'OM, mais également impliqué dans le projet de rachat du club phocéen monté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, Louis Acariès assure qu'il sera compliqué de racheter un club dans la situation actuelle.

Pendant de longues semaines, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ont longuement fait parler d'eux. Et pour cause, ils ont monopolisé l'espace médiatique afin de convaincre Frank McCourt de vendre l'OM. L'homme d'affaires américain n'a toutefois jamais lâché et reste pour le moment le propriétaire du club phocéen. Et le contexte actuel, qui offre peu de visibilité sportive et économique sur le moyen terme, n'est pas propice au rachat d'un club à l'investissement que cela engendre comme l'explique Louis Acariès ancien conseiller de Robert Louis-Dreyfus à l'OM, qui ferait également partie du projet Boudjellal-Ajroudi.

«Il est très difficile en ce moment d’acheter un club avec tout ce qu’il se passe»