Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet de rachat de Boudjellal et d'Ajroudi est toujours d'actualité !

Publié le 23 octobre 2020 à 20h45 par H.K.

Alors que le projet de rachat de Mohamed Ayachi Ajroudi ne faisait plus parler de lui, Louis Acariès, ancien conseiller de Robert Louis-Dreyfus à l’OM a totalement relancé cette initiative. Il a annoncé que cette opération était « toujours dans les tuyaux ».

Le projet du rachat de l’OM faisait couler moins d'encre dans la presse ces derniers temps. Après plusieurs semaines de rumeurs et de témoignages de part et d'autres, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, continueraient de mettre la pression sur le président Jacques-Henri Eyraud ainsi que le propriétaire Frank McCourt en coulisses. Bien que Jacques-Henri Eyraud ait, à plusieurs reprises, mis les points sur les i dans ce dossier, affirmant que le club n’était pas à vendre, ce projet de rachat n'est clairement pas abandonné par le clan Ajroudi.

« Le projet n’est pas fini, il est dans les tuyaux »