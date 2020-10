Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a joué un très mauvais tour à Leonardo pour Mbappé !

Publié le 23 octobre 2020 à 20h15 par H.G.

Alors que le PSG souhaiterait vivement prolonger le contrat de Kylian Mbappé pour repousser les assauts du Real Madrid, Zinedine Zidane aurait grandement complexifié la tâche du club de la capitale dans cette optique.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid en 2017, Kylian Mbappé avait alors fait le choix de quitter l’AS Monaco pour rejoindre le PSG. Cependant, cette décision de l’attaquant de 21 n’a en rien mis fin au souhait du club de la capitale espagnole d’enregistrer son arrivée dans ses rangs. Les Merengue auraient en effet pour grand rêve de recruter l’international français afin d'en faire la figure de proue de leur projet. Ainsi, alors que Kylian Mbappé sera à un an de la fin de son contrat au PSG en juin prochain, le Real Madrid pourrait avoir une occasion en or de l’enrôler à bas coût à ce moment là. De son côté, Paris a l’intention de prolonger son jeune prodige, bien qu’aucune offre ferme ne lui ait été transmise comme le10sport.com vous l’a révélé ce vendredi, sauf que celui-ci ne se montrerait pas ouvert à ce scénario.

Zinedine Zidane décisif pour la non-prolongation de Kylian Mbappé au PSG ?