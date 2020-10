Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Kylian Mbappé veut du changement pour sa carrière

Publié le 23 octobre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 23 octobre 2020 à 20h32

Alors qu’il est annoncé de longue date comme le grand objectif du Real Madrid en matière de recrutement, Kylian Mbappé aurait la ferme intention de rejoindre le club de la capitale espagnole au regard de ce que ce transfert pourrait lui apporter. Et même un éventuel départ de Zinedine Zidane ne changerait rien à la volonté de l’attaquant français.

Et si cette saison 2020/2021 de Kylian Mbappé était sa dernière au PSG ? Cette hypothèse est loin d’être folle dans la mesure où l’international français arrivera à un an du terme de son contrat à Paris en juin prochain. De ce fait, le club parisien pourrait être dans une position indélicate à ce moment là si l’ancien joueur de l’AS Monaco ne prolonge pas son bail dans les mois à venir. C’est ce qu’aimerait réussir à réaliser le PSG, bien qu’aucune offre concrète ne lui ait encore été formulée comme le10sport.com vous l’a révélé ce vendredi. Mais plus encore, en cas de non-prolongation, le Real Madrid aurait alors une occasion en or d’arracher la signature de Kylian Mbappé à bas coût face à un PSG n’ayant d’autres choix que de vendre son joueur sous peine de le voir partir librement un an plus tard.

Les futurs de Kylian Mbappé et de Zinedine Zidane ne sont pas liés !

Kylian Mbappé est en effet annoncé comme le grand objectif du Real Madrid en matière de recrutement, et ce depuis le temps où il évoluait à l’AS Monaco avant de rejoindre le PSG à l’été 2017. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu aimeraient faire du Français la figure de proue de leur projet pour les prochaines années et auraient ainsi planifié leur offensive à l’été 2021. En rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait alors y retrouver son idole Zinedine Zidane... si tant est que celui-ci soit encore sur le banc madrilène la saison prochaine. Et pour cause, tandis que les Merengue traversent une période de crise de résultats, avec une défaite 1-0 contre Cádiz en Liga et une déconvenue 3-2 contre le Chakhtar Donetsk en Ligue des Champions, l’avenir du technicien français serait remis en question. Ainsi, le Champion du Monde 1998 jouerait son futur ce samedi contre le FC Barcelone. Une défaite pourrait donc sonner la fin de l’aventure de Zinedine Zidane au Real Madrid. Toutefois, à en croire AS , cela ne remettra pas en cause l’opération visant à recruter Kylian Mbappé l’été prochain. Et pour cause, des sources proches de l’entourage du joueur auraient assuré au quotidien madrilène que le Champion du Monde 2018 n’aurait pas conditionné sa venue à la présence de Zinedine Zidane sur le banc de la Casa Blanca , et ce en dépit du fait que le technicien français aurait joué un grand rôle dans sa décision de ne pas prolonger au PSG.

Le Real Madrid lui ouvrirait la voie pour remporter le Ballon d’Or