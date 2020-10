Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette grosse vente est encore validée !

Publié le 25 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Vendu par l’ASSE du côté d’Arsenal pour 30M€ à l’été 2019, William Saliba avait permis aux Verts de renflouer les caisses. David Wantier, ancien responsable du recrutement, revient sur ce choix fort.

Cet été, le mercato de l’ASSE a principalement été dicté le feuilleton Wesley Fofana, qui s’est finalement soldé par un transfert à Leicester pour 40M€. Un gros bénéfice pour les Verts avec un jeune défenseur formé au club, et qui n’est pas sans rappeler le cas William Saliba. À l’été 2019, ce dernier avait été recruté par Arsenal pour 30M€ et prêté dans la foulée pour une saison à l’ASSE. Et David Wantier, ancien responsable du recrutement des Verts, est revenu sur le dossier Saliba dans les colonnes de L’Equipe .

« Le club avait besoin de cet argent »