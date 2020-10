Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a trois bonnes raisons de faire revenir Laurent Blanc !

Publié le 25 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

L’avenir de Thomas Tuchel étant incertain, le PSG pourrait être amené à changer d’entraîneur dans les mois à venir. Le nom de Laurent Blanc a été évoqué, et les dirigeants qataris auraient quelques bonnes raisons de faire revenir le technicien français.

Sous contrat jusqu’en prochain avec le PSG, Thomas Tuchel semble mal embarqué pour prolonger son bail. Pire encore, entre le résultat en Ligue des Champions contre Manchester United (1-2) et sa rupture qui semble actée en interne avec Leonardo, l’entraîneur allemand pourrait être limogé en fin de saison. Comme l’a récemment révélé Paris Fans, les hautes instances du PSG au Qatar songeraient notamment au profil de Laurent Blanc pour remplacer Tuchel. Et cette piste pourrait avoir du crédit à plus d’un titre…

Les raisons de prendre Blanc

Déjà, alors qu’il a déjà entraîné le PSG entre 2013 et 2016 en amassant de nombreux trophées nationaux, Laurent Blanc connaît déjà bien le contexte parisien et n’aurait donc aucun mal à s’adapter. Par ailleurs, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux avait réussi, en seulement quelques mois, à instaurer un vrai projet tactique au PSG, et c’est justement cette qualité qui semble cruellement manquer à Tuchel en ce moment. Et enfin, contrairement à Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino qui intéresseraient d’autres cadors étrangers, la concurrence devrait être moins importante autour de Laurent Blanc, évitant ainsi au PSG d’entrer dans une surenchère au niveau du salaire.