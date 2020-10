Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de gueule de cette piste offensive de l’OM !

Publié le 25 octobre 2020 à 1h15 par T.M.

Evoqué à l’OM cet été, José Juan Macias évolue toujours du côté de Guadalajara. Peut-être à cause de son prix ?

Durant le dernier mercato, l’une des priorités d’André Villas-Boas à l’OM était de se renforcer offensivement. A la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour avoir une autre alternative à Dario Benedetto, le Portugais a finalement accueilli Luis Henrique, qui est plus un joueur de couloir. Pourtant, les pistes étaient nombreuses sur la Canebière. Plusieurs noms ont été évoqués à l’instar de M’Baye Niang, Boulaye Dia, El Bilal Touré, Darwin Nunez ou encore José Juan Macias. Ce dernier avait d’ailleurs tout l’air d’un joli pari. A 22 ans, l’attaquant de Guadalajara est déjà international mexicain. Finalement, Macias n’a pas bougé durant le mercato et il a peut-être une explication à cela.

« En Europe, ils ne vont pas venir nous acheter pour cela »