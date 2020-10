Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grégory Coupet lance un appel du pied au PSG !

Publié le 25 octobre 2020 à 0h45 par La rédaction

Actuellement entraîneur des gardiens à Dijon, Grégory Coupet vit une reconversion pleinement réussie. L’ancien portier s’imagine d'ailleurs bien intégrer le staff du PSG un jour.

Et si l’histoire entre Grégory Coupet et le PSG s’offrait un nouvel épisode ? Reconverti entraîneur des gardiens après sa retraite, l’historique portier de l'OL et de l’équipe de France a pris ses fonctions en 2018 sur les bords du Rhône. Non prolongé cet été, celui qui a achevé sa carrière de joueur au PSG s’est lancé dans un nouveau challenge, auprès du Dijon Football Côte d’Or, lanterne rouge en Ligue 1. Mais cela ne l’empêche pas de déjà songer à son avenir.

«Entraîner les gardiens du PSG ? Pourquoi pas »