Mercato - OL : Grégory Coupet revient sur son départ !

Publié le 3 juillet 2020 à 9h55 par La rédaction

Après avoir quitté son poste d’entraîneur des gardiens à l’Olympique Lyonnais, Grégory Coupet a dénoncé le manque d’implication de la direction du club lyonnais.