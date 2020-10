Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se livre sur l’intégration de Luis Henrique !

Publié le 23 octobre 2020 à 16h45 par G.d.S.S.

Recruté en fin de mercato estival par l’OM, Luis Henrique n’a pas encore été titularisé par André Villas-Boas. L’entraîneur portugais se prononce sur les coulisses de son intégration.

Inconnu du public français à son arrivée à l’OM cet été en provenance de Botafogo pour un transfert avoisinant les 8M€, Luis Henrique (18 ans) est en train de s’adapter à une toute nouvelle vie dans la cité phocéenne. Et entre son intégration et la concurrence qui règne dans le secteur offensif, notamment avec les présences de Dimitri Payet, Florian Thauvin et Dario Benedetto, Henrique doit pour l’instant prendre son mal en patience à l’OM comme l’a expliqué André Villas-Boas.

« Y aller doucement avec lui »