Foot - OM

OM - Malaise : Niveau, poids… Villas-Boas monte au créneau pour Dimitri Payet !

Publié le 23 octobre 2020 à 14h45 par T.M.

Alors que les critiques s’abattent sur Dimitri Payet, André Villas-Boas a souhaité prendre la défense de son joueur à l’OM.

Suite à la défaite de l’OM contre l’Olympiakos en Ligue des Champions, de nombreux joueurs d’André Villas-Boas sont pointés du doigt. C’est notamment le cas de Dimitri Payet. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que le numéro 10 marseillais est au centre des critiques, notamment en ce qui concerne son niveau de jeu, ainsi que sa forme physique. Alors que le poids de Payet est au centre des attentions de nombreux observateurs, l’international français peut toutefois compter sur le soutien d’André Villas-Boas. Ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a pris la défense de son joueur face aux critiques.

« Il est au même poids que l'an dernier »