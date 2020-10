Foot - OM

OM - Polémique : Dimitri Payet au cœur d'un énorme malaise en interne ?

Publié le 22 octobre 2020 à 20h45 par H.K.

De moins en moins performant avec l’OM depuis le début de saison, Dimitri Payet affiche un niveau de jeu méconnaissable. Et le malaise grandirait autour de l'international français, alors que ses performances semblent inquiéter…

Dimitri Payet n’a pas du tout brillé lors de la rencontre face à l’Olympiakos en Ligue des Champions. Battu 1-0, le maître à jouer de l’OM a été méconnaissable, et a affiché un niveau de jeu très loin de ses plus belles années marseillaises et en Equipe de France. Lent dans ses prises de décision et l’exécution de ses gestes, trop peu concerné sur les retours défensifs, le Français n’a pas manqué de faire bouillonner plus d’un supporter derrière son écran. Et au sein même du club phocéen, le malaise autour du numéro 10 grandirait au fur et à mesure…

Son hygiène de vie, un sujet tabou