OM : Ce joueur de Ligue 1 qui se sert de Neymar pour encenser Payet…

Publié le 21 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que les avis divergent à propos de Dimitri Payet, Lamine Koné, joueur de Strasbourg, est lui fan. Il n’a pas hésité à le faire savoir, utilisant même Neymar pour cela.

A quelques heures de son retour en Ligue des Champions, avec un déplacement sur la pelouse de l’Olympiakos, l’OM comptera bien évidemment sur Dimitri Payet pour tenter de faire bonne figure sur la scène européenne. A 33 ans, le numéro 10 marseillais est un joueur important du dispositif d’André Villas-Boas. Toutefois, le cas Payet suscite quelques débats, comme lorsqu’il a chambré le PSG et Neymar après la victoire de l’OM lors du dernier Classico. Mais d’autres apprécient le joueur qu’il est. Pour France Football , Lamine Koné, défenseur de Strasbourg, a ainsi rendu hommage à Dimitri Payet.

« Il a une bonne mentalité »