Foot - OM

OM : Payet, Cuisance... Pierre Ménès interpelle André Villas-Boas !

Publié le 20 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Michaël Cuisance a été utilisé dans un 4-4-2 losange en position de numéro 10, Pierre Ménès espère qu'André Villas-Boas reproduira ce schéma avec le retour de Dimitri Payet.

Samedi soit contre les Girondins de Bordeaux (3-1), Michaël Cuisance a fait ses grands débuts avec l'OM dans un schéma tactique inédit. C'est ainsi qu'André Villas-Boas a délaissé son habituel 4-3-3 pour un 4-4-2 losange dans lequel l'ancien joueur du Bayern Munich occupait le rôle de numéro 10 derrière un duo d'attaquants composé de Florian Thauvin et Dario Benedetto. En l'absence de Dimitri Payet, Michaël Cuisance était donc le meneur de jeu de l'OM et ce choix s'est avéré payant. Pierre Ménès espère donc que le technicien portugais poursuivra sur cette voie avec le retour de l'international français.

«Il faudra voir si ce système de jeu peut rester en l’état avec le retour de Payet»