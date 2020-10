Foot - OM

OM - Clash : Rami utilise Thauvin pour pousser un coup de gueule contre Eyraud !

Publié le 19 octobre 2020 à 18h15 par A.M.

Alors qu'il a été licencié de l'OM pour faute grave en août 2019, Adil Rami prend l'exemple de Florian Thauvin afin de prouver qu'il a été victime d'une injustice.

Après Henri Bedimo et Rod Fanni, l'Olympique de Marseille a décidé de licencier Adil Rami durant l'été 2019. Le motif ? Une participation à l'émission Fort Boyard durant l'un de ses jours libres sans avoir visiblement prévenu sa direction. Le Champion du monde sortait d'une saison poussive et n'a jamais caché qu'il avait mal vécu l'après-Mondial. Son imposant salaire plombait également les finances de l'OM qui a donc décidé de licencier Adil Rami pour faute grave. Une décision que le défenseur central n'a jamais digéré et estime avoir subi une injustice notamment de la part de Jacques-Henri Eyraud que l'ancien joueur du FC Séville ne manque jamais de critiquer quand il en a l'occasion. Et afin de justifier sa position, Adil Rami prend l'exemple de Florian Thauvin qui n'aurait jamais été licencié dans un cas de figure similaire selon lui.

«S'il avait fait Fort Boyard dans un jour "off", Thauvin aurait-il été licencié ? Je ne pense pas»