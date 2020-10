Foot - OM

OM : Villas-Boas s’enflamme pour l’un de ses cadres !

Publié le 19 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Impliqué sur 2 des 3 buts de l’OM face à Bordeaux, Jordan Amavi a été chaudement félicité par André Villas-Boas à l’issue de la rencontre.

Arrivé en 2017, Jordan Amavi a connu des débuts très compliqués à l’OM. Souvent pointé du doigt, le latéral français a toutefois su remonter la pente. En effet, depuis l’arrivée d’André Villas-Boas sur la Canebière, Amavi est totalement métamorphosé. Aujourd’hui, le Marseillais est plus solide et enchaine les belles prestations. Cela a à nouveau été le cas ce samedi contre Bordeaux. Buteur, l’ancien de l’OGC Nice a aussi été à l’origine du but contre sans camp de Pablo. Et à la fin de la rencontre, il a d’ailleurs été élu homme du match.

« Il est incroyable »