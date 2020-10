Foot - OM

OM : Villas-Boas se projette sur l’avenir en Ligue des Champions

Publié le 22 octobre 2020 à 15h48 par G.d.S.S. mis à jour le 22 octobre 2020 à 15h50

Malgré sa défaite contre l’Olympiakos, l’OM doit continuer à croire en ses chances de qualification comme l’a indiqué André Villas-Boas.