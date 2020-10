Foot - OM

OM : Villas-Boas annonce la couleur pour le retour en Ligue des Champions

Publié le 20 octobre 2020 à 19h13 par A.M. mis à jour le 20 octobre 2020 à 19h14

Présent en conférence de presse avant d'affronter l'Olympiakos en Ligue des Champions, André Villas-Boas évoque le retour de l'OM en C1.