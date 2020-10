Foot - OM

OM : Le message fort de Valbuena sur son passage à l'OM

Publié le 20 octobre 2020 à 14h05 par La rédaction

Alors que Mathieu Valbuena va retrouver l’OM avec les couleurs de l’Olympiakos, ce mercredi, le français est revenu sur sa période au Vélodrome. Il garde l’OM dans la peau.