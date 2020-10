Foot - OM

OM - Malaise : Après l’Olympiakos, la sonnette d’alarme est tirée à l’OM !

Publié le 22 octobre 2020 à 12h30 par T.M.

Ce mercredi, l’OM a raté son retour en Ligue des Champions en s’inclinant sur la pelouse de l’Olympiakos (0-1). Une défaite qui inquiète dans les rangs olympiens, et Jordan Amavi a déjà appelé à la remobilisation générale.

Sur la Canebière, on attendait avec impatience de pouvoir entendre à nouveau la musique de la Ligue des Champions. Cela a été chose faite ce mercredi avec le déplacement de l’OM sur la pelouse de l’Olympiakos. Alors que les hommes d’André Villas-Boas avaient des raisons d’y croire face aux Grecs, ils ont finalement déjoué (1-0), encaissant un but dans les dernières minutes avec notamment un Mathieu Valbuena décisif. Désormais, la suite de la Ligue des Champions s’annonce déjà compromise pour l’OM, dans le groupe de Manchester City et Porto. Pour y croire, il va falloir montrer un tout autre visage que celui affiché ce mercredi du côté d’Athènes. C’est d’ailleurs ce qu’a tenu à faire clairement savoir Jordan Amavi au coup de sifflet. Fautif sur le but, le Français a pris ses responsabilités, tout en interpellant ses coéquipiers pour la suite de la Ligue des Champions, mais aussi de la saison en Ligue 1.

« Il faut se remettre en question »

Les temps sont déjà difficiles à l’OM. Et pour remonter la pente, Jordan Amavi a donc appelé ses coéquipiers à la réaction. Ainsi, au micro de RMC après la rencontre, le latéral d’André Villas-Boas a tiré la sonnette d’alarme, lâchant : « Je pense qu'on n’a pas été assez agressif. On aurait dû l’être un peu plus. On l'a fait trop tard. On a eu des occasions et on ne les a pas concrétisées. C’est le football, il va falloir travailler sur ça, être un peu plus solides et hausser notre niveau de jeu, parce que c'est la Champions League, c'est un autre niveau. Il faut se remettre en question chaque jour même en championnat. C'est ce qu'on va faire ce soir. On va se reposer, préparer notre prochain match et bien récupérer ». A voir maintenant quelle sera la réaction de l’OM. On devrait avoir un premier élément de réponse ce samedi avec un déplacement à Lorient avant le grand rendez-vous mardi prochain et la réception de Manchester City au Vélodrome.

