OM : André Villas-Boas interpelle Florian Thauvin pour son retour en Ligue des Champions !

Publié le 20 octobre 2020 à 23h00 par A.D.

A la veille du duel entre l'OM et l'Olympiakos en Ligue des Champions, André Villas-Boas était présent en conférence de presse. Comme il l'a clairement fait savoir, le coach portugais attend beaucoup de Florian Thauvin pour cette rencontre.

Depuis la saison 2013-2014 et son zéro pointé en phase de groupes, l'OM n'avait pas retrouvé la Ligue des Champions. Ce mercredi, le club phocéen va faire son grand retour en C1. Pour l'occasion, les hommes d'André Villas-Boas devront se frotter à l'Olympiakos d'un certain Mathieu Valbuena ce mercredi soir. Présent en conférence de presse avant ce rendez-vous, le coach de l'OM a expliqué clairement qu'il voulait voir un grand Florian Thauvin en Ligue des Champions cette saison.

«Si la L1 est son jardin, j'espère qu'il pourra montrer le même niveau en C1»