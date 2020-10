Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à une grosse menace pour Thauvin...

Publié le 25 octobre 2020 à 1h30 par A.C.

Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille savent ce qui les attends, pour Florian Thauvin.

C’est une situation très étrange, qui va continuer de faire parler. Considéré comme l’un des cadres de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est en fin de contrat et une prolongation semble pour le moment encore lointaine. Forcément, le Champion du monde n’a pas manqué d’attirer l’attention. Nous vous avons en effet révélé que le Milan AC avance sur ce dossier, après avoir déjà étudié une possible arrivée de Thauvin en provenance de l’OM, au cours du dernier mercato.

Le Milan AC aura des gros moyens cet hiver !