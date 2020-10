Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit faire Longoria avec Thauvin ?

Publié le 25 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

L’avenir de Florian Thauvin, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille prend fin en juin prochain, va être l’une des principales préoccupations de Pablo Longoria. Selon vous, que doit faire le head of football de l’OM ? C’est notre sondage du jour !

C’est une situation assez difficile à comprendre. Considéré comme l’un des grands noms de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs saisons, Florian Thauvin se retrouve à quelques mois de la fin de son contrat. D’ailleurs, il a lui-même fait part de son incompréhension, expliquant qu’aucune offre de prolongation ne lui aurait encore été présentée. Face à la presse, Pablo Longoria a toutefois clairement expliqué vouloir garder Thauvin. « Florian Thauvin fait partie du patrimoine du club. C’est pour ça que c’est dur de perdre un joueur important comme Florian Thauvin » a expliqué le head of footbal de l’OM. « Dans sa situation, il sera libre, c’est pour ça qu’on doit travailler tous ensemble, club, joueur, entourage du joueur, pour trouver la meilleure solution. Le football et la vie, c’est toujours trouver des solutions. (…) Je crois vraiment en les paroles de Florian quand il parle de continuité, et je suis content de trouver une ouverture de son côté ». Les prochains mois vont être décisifs pour Thauvin, qui est d’ailleurs très courtisé à l’étranger. En Espagne Monchi souhaiterait l’attirer au FC Séville, tandis qu’en Italie, le Milan AC semble également avoir coché son nom, comme nous vous l'avons récemment révélé sur le10sport.com.

Longoria doit prendre une décision pour Thauvin

Au sein de l’Olympique de Marseille il faudra donc prendre une décision... et rapidement ! C’est Pablo Longoria qui devra s’en occuper et plusieurs options se présentent à lui. La plus évidente, c’est la prolongation du contrat de Florian Thauvin.... mais c’est également la plus chère. L’OM ne roule pas vraiment sur l’or et donc, Longoria pourrait également décider de le vendre en janvier, afin d’en retirer un minimum d’argent. Le Milan AC semble être prêt à payer une indemnité de transfert à en croire la presse italienne, alors que le FC Séville pencherait plutôt pour une arrivée en fin de contrat, l’été prochain. La troisième et dernière option serait de le laisser filer en fin de saison sans le prolonger, mais là l’OM perdrait un grand joueur, ainsi que pas mal d’argent, même si cela pourrait permettre d’alléger la masse salariale.



Alors, que doit faire Longoria avec Thauvin ?