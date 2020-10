Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste chaude se confirme pour Koeman !

Publié le 25 octobre 2020 à 19h00 par La rédaction

Cible prioritaire du FC Barcelone en défense, Eric Garcia pourrait faire son retour dans son club formateur dans les prochains mois. Un choix totalement validé par Victor Font, candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone.

Après plusieurs semaines de négociations cet été, le FC Barcelone n'est finalement pas parvenu à trouver un accord avec Manchester City pour rapatrier Eric Garcia en Catalogne. Alors qu'il a signé son premier contrat professionnel en 2017 avec les Citizens , le défenseur central de 19 ans arrive en fin de contrat l'été prochain et souhaite désormais faire son retour dans son club formateur, et ce malgré les efforts de Pep Guardiola et de Manchester City pour le convaincre de prolonger son contrat. L'international espagnol, frustré de ne pas avoir pu quitter le club cet été et du recrutement de Nathan Aké et Ruben Dias, a déjà confirmé sa décision de ne pas prolonger. Il ne semble ainsi n'être qu'une question de temps avant qu'Eric Garcia ne fasse son retour au FC Barcelone, endossant ainsi le rôle de successeur de Gerard Piqué malgré la récente prolongation de ce dernier jusqu'en 2024. Ce potentiel retour d'un joueur formé à la Masia a été perçu comme une très bonne nouvelle pour Victor Font...

« C'est un recrutement stratégique »