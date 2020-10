Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une priorité de Koeman prend une décision radicale sur son avenir !

Publié le 25 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone cet été, Eric Garcia n'a finalement pas pu quitter Manchester City, mais le jeune défenseur espagnol n'aurait pas perdu espoir concernant un retour dans son club formateur.

A la recherche du successeur de Gerard Piqué malgré la prolongation de ce dernier jusqu'en 2024, Ronald Koeman avait identifié Eric Garcia comme l'une de ses priorités en défense lors du dernier mercato estival. Pur produit de la Masia, le jeune défenseur de 19 ans avait décidé de signer son premier contrat professionnel à Manchester City en 2017, pour apprendre au côté de Pep Guardiola. Toutefois, alors qu'il a fait ses débuts en Premier League et en Ligue des Champions la saison passée, Eric Garcia souhaite désormais quitter l'Angleterre pour faire son retour en Catalogne. Le FC Barcelone a tout tenté pour rapatrier son ancien joueur, en fin de contrat en 2021 chez les Citizens , mais les exigences financières de Manchester City, réclamant 20M€, étaient trop élevées pour le club culé . Alors qu'Eric Garcia s'attend à avoir un temps de jeu limité cette saison suite aux recrutements de Nathan Aké et Ruben Dias, le jeune défenseur espagnol aurait pris une grande décision sur son avenir.

Eric Garcia veut revenir à Barcelone