Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur le nouveau contrat de Gerard Piqué !

Publié le 22 octobre 2020 à 19h00 par T.M.

Mardi soir, le FC Barcelone a annoncé la prolongation de Gerard Piqué jusqu’en 2024. Un nouveau contrat dont on en saurait un peu plus.

Si la prolongation de Marc-André ter Stegen était bien engagée, le FC Barcelone a surpris tout le monde en annonçant, mardi, le nouveau contrat de l’Allemand, mais aussi de Frenkie De Jong, Clément Lenglet et Gerard Piqué. Des prolongations qui justifient le souhait du club catalan de baisser les salaires de ses joueurs en ces temps durs. Ainsi, ces 4 joueurs ont accepté de revoir leurs émoluments à la baisse pour les prochains mois en échange d’un nouveau contrat. Pour Piqué, plusieurs détails ont d’ailleurs été révélés ce jeudi par Sport .

Une baisse de 50% de son salaire !

Alors que Gerard Piqué s’était dit prêt à quitter le FC Barcelone après la déroute contre le Bayern Munich, il va finalement continuer avec le club catalan. Et pour cela, l’Espagnol a fait une grosse concession. En effet, selon le média ibérique, le Catalan aurait consenti à une baisse de 50%, tandis que pour Lenglet, Ter Stegen et De Jong, cela atteindrait 30%. Autre détail important du contrat de Piqué, si celui-ci court désormais jusqu’en 2024, le Barça aura tout de même la possibilité de le rompre à l’été 2022 et 2023 si le défenseur central ne dispute pas au moins 35% des matchs. A noter que Gerard Piqué aurait également la possibilité de rompre son contrat de son côté afin de prendre se retraite ou aller jouer en MLS.